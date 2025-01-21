Джокович обыграл Алькараса и вышел в полуфинал Australian Open

Седьмая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. В матче ¼ финала он обыграл испанца Карлоса Алькараса (3-й номер рейтинга ATP) со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.
Джокович запрашивал помощь медиков в перерыве между первым и вторым сетом. Позднее Алькарас с юмором отреагировал на медицинский тайм-аут, спародировав своего оппонента.
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович поспорит с Александром Зверевым, занимающим вторую строчку в мировом рейтинге. Это будет 13-я встреча теннисистов друг с другом. Счет в противостоянии 8−4 в пользу серба.
Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.
15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах «Большого шлема» — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на турнирах «Большого шлема».
Действующим победителем является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл россиянина Даниила Медведева — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Призовой фонд первого мэйджора в сезоне составляет 59,9 млн долларов, что на 11,6% больше, чем в 2024 году.