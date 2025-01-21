Кафельников восхитился победой Джоковича над Алькарасом

«Хочу выразить огромное уважение Карлосу, его позициям и достижениям в пока что такой короткой карьере. Потрясающий парень, самая молодая первая ракетка мира в истории нашего спорта, победитель четырех “Шлемов”. Уверен, мы ещё долго будем наблюдать за ним на корте — дольше, чем меня. Я просто хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была финальной. Один из самых эпичных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Не знаю, смотрит ли Саша Зверев. Его команда точно смотрит», — сказал Джокович в интервью на корте.