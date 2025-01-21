Кафельников восхитился победой Джоковича над Алькарасом

В четвертьфинале Australian Open Джокович со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 обыграл третью ракетку мира 21-летнего испанца Карлоса Алькараса.
«Новак — величайший теннисист всех времен, GOAT! Чуваку больше не нужно никому ничего доказывать, а он по-прежнему силён! Невероятно», — написал Кафельников в социальных сетях.
«Хочу выразить огромное уважение Карлосу, его позициям и достижениям в пока что такой короткой карьере. Потрясающий парень, самая молодая первая ракетка мира в истории нашего спорта, победитель четырех “Шлемов”. Уверен, мы ещё долго будем наблюдать за ним на корте — дольше, чем меня. Я просто хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была финальной. Один из самых эпичных матчей, в которых я когда-либо принимал участие. Не знаю, смотрит ли Саша Зверев. Его команда точно смотрит», — сказал Джокович в интервью на корте.
Новак Джокович не позволил третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу собрать «Карьерный шлем» в 2025 году. Для «Карьерного шлема» (наличие победы на каждом турнире «Большого шлема») Алькарасу не хватает только титула на Australian Open.
Следующим соперником серба станет представитель Германии Александр Зверев, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге. Это будет 13-я встреча теннисистов друг с другом. Счет в противостоянии 8−4 в пользу серба.