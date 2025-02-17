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Даниил Медведев обошел Джоковича и стал шестой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в мужском одиночном разряде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне 2024 года. На минувшей неделе 23-летний теннисист был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. За время отстранения Синнер потеряет 1600 рейтинговых очков, что не помешает ему сохранить за собой статус первой ракетки мира.

Свои позиции в топ-5 сохранили Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Каспер Рууд. Россиянин Даниил Медведев, который на минувшей неделе дошел до полуфинала турнира АТР-250 в Марселе, поднялся на шестую строчку, обойдя Новака Джоковича и Алекса де Минаура.

Россиянин Андрей Рублев сохранил за собой десятую строчку. В сотне лучших также расположились Карен Хачанов (21-е место) и Роман Сафиуллин (71-е место).

Рейтинг АТР от 17 февраля:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков
  2. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135;
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7410;
  4. (4). Тейлор Фриц (США) — 4900;
  5. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480;
  6. (8). Даниил Медведев (Россия) — 3930;
  7. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900;
  8. (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3735;
  9. (9). Томми Пол (США) — 3445;
  10. (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3280…
    21. (21). Карен Хачанов (Россия) — 2210…
    71. (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.