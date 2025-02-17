Даниил Медведев обошел Джоковича и стал шестой ракеткой мира

Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер, который возглавил мировой рейтинг в июне 2024 года. На минувшей неделе 23-летний теннисист был дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил. За время отстранения Синнер потеряет 1600 рейтинговых очков, что не помешает ему сохранить за собой статус первой ракетки мира.