Жоао Фонсека повторил достижение Надаля на турнире АТР

Как сообщает Opta Ace, Фонсека стал пятым теннисистом с 2001 года, кому удалось обыграть четырех соперников из Аргентины на пути к титулу в Буэнос-Айресе. Таким образом в XXI веке Фонсека повторил достижение Рафаэля Надаля, Гильермо Кории, Хуана Монако и Николаса Альмагро.
Напомним, в финале грунтового турнира в Буэнос-Айресе Жоао Фонсека обыграл аргентинца Франсиско Серундоло в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:1) и выиграл первый титул на уровне АТР. Бразилец в возрасте 18 лет и 179 дней стал самым молодым представителем Южной Америки, выигравшим турнир ATP с момента введения действующего формата «Мастерсов» в 1990 году.
Благодаря этой победе Жоао Фонсека поднялся на 31 строчку в мировом рейтинге и теперь занимает 68-место.
Ранее на первом в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате Австралии, 18-летний Фонсека, пройдя через квалификацию, в матче первого круга сенсационно обыграл россиянина Андрея Рублева, не отдав ему ни одного сета (7:6, 6:3,7:6).