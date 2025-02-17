Жоао Фонсека повторил достижение Надаля на турнире АТР

Напомним, в финале грунтового турнира в Буэнос-Айресе Жоао Фонсека обыграл аргентинца Франсиско Серундоло в двух сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:1) и выиграл первый титул на уровне АТР. Бразилец в возрасте 18 лет и 179 дней стал самым молодым представителем Южной Америки, выигравшим турнир ATP с момента введения действующего формата «Мастерсов» в 1990 году.