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Первая ракетка России вылетела на старте турнира в Дубае

Дарья Касаткина неожиданно уступила в матче первого круга турнира категории WTA 1000 в Дубае.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

11-я ракетка мира Касаткина встречалась с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая занимает 89-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Кырсти в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 14 минут.

Во втором круге Сорана Кырстя сыграет с американкой Алисией Паркс.

В прошлом году Касаткина также уступила в первом круге итальянке Лючии Бронцетти.

В другом матче дня 33-я ракетка мира Анастасия Потапова уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счетом 6:3,6:0. Во втором раунде Потапова встретится с Даяной Ястремской из Украины.

Также с победы начала путь к титулу 20-летняя Диана Шнайдер. Она обыграла представительницу Польши Магдалену Френх в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Шнайдер сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 22 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,5 млн. Действующей победительницей соревнований является итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Анну Калинскую.