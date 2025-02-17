Первая ракетка России вылетела на старте турнира в Дубае

11-я ракетка мира Касаткина встречалась с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая занимает 89-е место в рейтинге WTA. Матч завершился победой Кырсти в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 14 минут.
Во втором круге Сорана Кырстя сыграет с американкой Алисией Паркс.
В прошлом году Касаткина также уступила в первом круге итальянке Лючии Бронцетти.
В другом матче дня 33-я ракетка мира Анастасия Потапова уверенно обыграла представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счетом 6:3,6:0. Во втором раунде Потапова встретится с Даяной Ястремской из Украины.
Также с победы начала путь к титулу 20-летняя Диана Шнайдер. Она обыграла представительницу Польши Магдалену Френх в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Шнайдер сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Турнир категории WTA 1000 в Дубае завершится 22 февраля. Его призовой фонд составляет более $3,5 млн. Действующей победительницей соревнований является итальянка Джасмин Паолини, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Анну Калинскую.