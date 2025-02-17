Первая ракетка России вылетела на старте турнира в Дубае

Также с победы начала путь к титулу 20-летняя Диана Шнайдер. Она обыграла представительницу Польши Магдалену Френх в двух сетах со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге Шнайдер сыграет с Линдой Носковой из Чехии.