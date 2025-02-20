«Найду тебя и отрежу руки». Мирра Андреева рассказала об угрозах

«Помню, однажды, когда я была младше (мне было 14 лет), я играла на одном из моих первых турниров под эгидой ITF. И после поражения я получила такое сообщение: “Ходи оглядывайся, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки”, — приводит слова Андреевой AFP.