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«Найду тебя и отрежу руки». Мирра Андреева рассказала об угрозах

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что получала угрозы от неизвестного пользователя социальных сетей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Россиянке Мирре Андреевой угрожали отрезать руки после одного из турниров под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

«Помню, однажды, когда я была младше (мне было 14 лет), я играла на одном из моих первых турниров под эгидой ITF. И после поражения я получила такое сообщение: “Ходи оглядывайся, потому что я найду тебя и отрежу тебе руки”, — приводит слова Андреевой AFP.

19 февраля на турнире WTA-1000 в Дубае Мирра Андреева выиграла сразу два поединка в женском одиночном разряде. Сначала юная россиянка переиграла победительницу Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову, а затем уступила всего 2 гейма в поединке с американкой Пейтон Стернс. Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой в истории, которая четыре раза вышла в ¼ финала на турнирах категории WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году.

20 февраля Мирра Андреева за выход в полуфинал «тысячника» в Дубае поборется со второй ракеткой мира Игой Швентек. Соперницы во второй раз встретятся друг с другом. На турнире WTA-1000 в Цинциннати в 2024 году сильнее была представительница Польши.

Мирра Андреева занимает 14-е место в рейтинге WTA. На ее счету одна победа на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.