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Винус Уильямс в 44 года сыграет на турнире WTA-1000

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

23-кратная победительница турниров Большого шлема американка Винус Уильямс получила wild card на турнир в Индиан-Уэллсе, сообщают организаторы соревнований.

Это будет десятое участие Уильямс в Индиан-Уэллсе, где она трижды выходила в полуфинал (в 1998, 2001 и 2018 годах) и в последний раз играла на турнире в прошлом году, также получив wild card.

Турнир категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с призовым фондом почти 9 млн долларов пройдет с 5 по 16 марта. Также wild card получили победитель молодежного итогового турнира ATP Жоау Фонсека, финалист этого турнира Лернер Тьен и двукратная чемпионка «Уимблдона» Петра Квитова, которая вернулась в тур после рождения ребенка.

Винус выиграла 23 турнира «Большого шлема», включая 7 в одиночном разряде, а также 4 олимпийские золотые медали — в Сиднее в 2000 году в одиночном разряде и трижды (Сидней, Пекин-2008 и Лондон-2012) в паре с младшей сестрой Сереной Уильямс.