Мирра Андреева впервые в карьере обыграла Швентек

Матч длился 1 час 35 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу 17-летней российской теннисистки. Андреева впервые в карьере вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000, став самой юной участницей этой стадии за всю историю турнира.
Андреева сделала 10 эйсов и допустила три двойные ошибки, две двойные ошибки были у Иги. Андреева реализовала четыре брейк-пойнта из восьми выигранных, Швентек также заработала восемь, но реализовала только один.
Ранее соперницы встречались на корте только один раз, победу смогла одержать польская теннисистка. Россиянка играет на грунте также хорошо, как и на харде, а вот Швентек практически 90% своих побед одерживает именно на грунте. На турнире в Дубае Андреева была сеяной под 12-м номером, Швентек под вторым.
В следующем поединке Мирра встретится с победительницей матча Елены Рыбакиной (Казахстан) и Софьи Кенин (США).