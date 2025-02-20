Мирра Андреева впервые в карьере обыграла Швентек

Ранее соперницы встречались на корте только один раз, победу смогла одержать польская теннисистка. Россиянка играет на грунте также хорошо, как и на харде, а вот Швентек практически 90% своих побед одерживает именно на грунте. На турнире в Дубае Андреева была сеяной под 12-м номером, Швентек под вторым.