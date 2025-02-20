Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Дохе (Катар).
Андрей Рублев в трех сетах одолел австралийца Алекса Де Минаура. Счет — 6:1, 3:6, 7:6 (10:8). Матч длился 2 часа 41 минуту. В активе Андрея восемь эйсов при одной двойной ошибке и трех реализованных брей-пойнтах из 11 заработанных.
В следующем круге Рублёв встретится с победителем матча россиянина Даниила Медведева и канадца Феликса Оже-Альяссима.
27-летний Рублев является 10-й ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.