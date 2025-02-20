Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе

27-летний Рублев является 10-й ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах «Большого шлема» теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.