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Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо по ходу матча

Российского полуфинала не будет на турнире ATP 500 в Дохе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Российский теннисист Даниил Медведев не смог продолжить четвертьфинальный матч на турнире в Дохе.

Медведев, посеянный на турнире под четвертым номером, уступил канадцу Феликсу Оже‑Аляссиму в первом сете — 3:6. После этого россиянин не стал продолжать матч. Судья встречи объявил, что Медведев снялся из‑за болезни.

В полуфинале Оже‑Аляссим встретится с россиянином Андреем Рублевым (5‑й номер посева). Любопытно, что и в четвертьфинал канадец вышел без борьбы — его соперник серб Хамад Меджедович снялся до матча из‑за повреждения, полученного в предыдущей игре.

Ранее 20 февраля россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, в трех сетах переиграв австралийца Алекса де Минаура.

Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США 2021 года, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024 годов, а также победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.