Даниил Медведев снялся с турнира в Дохе прямо по ходу матча

Медведев — победитель одного турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат США 2021 года, финалист пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде — Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024 годов, а также победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии ATP.