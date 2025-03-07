Дуэт Андреева-Шнайдер уступили на старте турнира в Индиан-Уэллсе

И Мирра Андреева, и Диана Шнайдер также выступят в одиночном разряде. Во втором круге 11-я ракетка мира Андреева сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой, а Шнайдер, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге, встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Алисией Паркс.