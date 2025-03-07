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Дуэт Андреева-Шнайдер уступили на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потерпели поражение в первом круге парного разряда на престижном турнире в Индиан-Уэллсе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: VCG/VCG via Getty Images

Андреева и Шнайдер встречались с представительницей Бразилии Беатрис Хадад- Майей и Лаурой Зигемунд из Германии. Россиянки уступили на решающем тай-брейке. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 4:10. Спортсменка провели на корте 1 час 55 минут.

Во втором круге Хаддад-Майя и Зигемунд встретятся с победительницами матча между дуэтом Катерина Синякова/Тэйлор Таунсенд — Ульрикке Эйкери/Джулиана Олмос.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро в парном разряде.

И Мирра Андреева, и Диана Шнайдер также выступят в одиночном разряде. Во втором круге 11-я ракетка мира Андреева сыграет с представительницей Франции Варварой Грачевой, а Шнайдер, которая занимает 13-е место в мировом рейтинге, встретится с победительницей матча между россиянкой Анной Калинской и американкой Алисией Паркс.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у женщин составляет около $9 млн.