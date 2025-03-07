Потапова вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

34-я ракетка мира Потапова встречалась с представительницей Испании Джессикой Бузас Манейро. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 7:5. Девушки провели на корте 2 часа 41 минуту.
Во втором круге Потапова встретится с американкой Мэдисон Киз. Напомним, Киз стала победительницей первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии. В финале она обыграла лидера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.
Также во второй круг пробилась Полина Кудерметова. Она победилп представительницу США Клэр Лю в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
Во втором круге Полина КУдерметова сыграет против соотечественницы Екатерины Александровой.
В другом матче дня россиянка Анна Блинкова в первом круге уступила американке Маккартни Кесслер. Блинкова смогла взять всего лишь три гейма — 1:6, 2:6.
Также турнир покинула старшая сестка Полины Вероника Кудерметова, она проиграла Жаклин Кристиан из Румынии в двух сетах со счетом 2:6, 3:6.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта. Общий призовой фонд у женщин составляет около $9 млн.