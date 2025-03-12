Андреева разгромила Рыбакину и вышла в ¼ финала Индиан-Уэллса

«Я знала, что матч будет невероятно тяжелым. Она выигрывала турнир здесь, думаю, ей очень комфортно играть на этих кортах, поэтому я просто настроилась на этот матч и старалась бороться за каждое очко. Я была так взволнована предстоящей игрой… собравшись с духом, просто вышла на корт и попыталась показать лучший уровень тенниса», — сказала Андреева после матча.