Андреева разгромила Рыбакину и вышла в ¼ финала Индиан-Уэллса

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Андреева совершила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Рыбакина допустила три двойных ошибки и реализовала один из трех брейк-пойнтов.
«Я знала, что матч будет невероятно тяжелым. Она выигрывала турнир здесь, думаю, ей очень комфортно играть на этих кортах, поэтому я просто настроилась на этот матч и старалась бороться за каждое очко. Я была так взволнована предстоящей игрой… собравшись с духом, просто вышла на корт и попыталась показать лучший уровень тенниса», — сказала Андреева после матча.
Мирра Андреева провела 16-й матч против соперницы из топ-10 и одержала седьмую победу. 17-летняя россиянка выиграла три последних матча против топ-10, а ее общая победная серия насчитывает девять игр.
Победа над Рыбакиной гарантировала Андреевой возвращение в топ-10 мирового рейтинга. По итогам турнира она поднимется минимум на девятую строчку.
Андреева в пятый раз в карьере сыграет в четвертьфинале турнира категории WTA-1000. Ее следующей соперницей станет первая ракетка Украины и 23-я ракетка мира Элина Свитолина, которая обыграла четвертый номер мирового рейтинга американку Джессику Пегулу (5:7, 6:1, 6:2).
Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в девять миллионов долларов завершится в воскресенье, 16 марта. Действующей победительницей турнира является Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Марию Саккари (6:4, 6:0).