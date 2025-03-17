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Медведев и Рублев потеряли позиции в рейтинге АТР

​​Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на две позиции и теперь занимает восьмое место в мировом рейтинге. Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер, который отбывает трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Второе место в мировом рейтинге занимает представитель Германии Александр Зверев. Тройку лидеров замыкает испанец Карлос Алькарас.

Победитель турнира в Индиан-Уэллсе Джек Дрейпер из Великобритании поднялся на семь позиций и впервые в карьере расположился на седьмом месте в рейтинге АТР.

Напомним, Медведев дошел до полуфинала на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, проиграв представителю Дании Хольгеру Руне. В прошлом году россиянин вышел в финал турнира, где уступил Карлосу Алькарасу.

Другой российский теннисист Андрей Рублев опустился на одну строчку и теперь занимает девятое место в мировом рейтинге. 27-летний Рублев на турнире в Индиан-Уэллсе вылетел во втором круге, проиграв итальянцу Маттео Арнальди.

Карен Хачанов остался на 23-й строчке. Он вылетел в третьем круге Индиан-Уэллса, уступив американцу Бену Шелтону. Роман Сафиуллин опустился на две позиции и теперь располагается на 71-м месте в рейтинге АТР.