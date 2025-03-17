Медведев и Рублев потеряли позиции в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на две позиции и теперь занимает восьмое место в мировом рейтинге. Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер, который отбывает трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Второе место в мировом рейтинге занимает представитель Германии Александр Зверев. Тройку лидеров замыкает испанец Карлос Алькарас.