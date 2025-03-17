Соболенко заявила, что хочет взять реванш у Андреевой

«Я уже хочу реванша. Может быть, она сейчас совершила большую ошибку, но ничего страшного. Я дам ей насладиться красивым трофеем. Шучу! Я не хочу так говорить. Но в следующем матче с ней я выйду и буду бороться еще сильнее и не совершу ту же ошибку, что и сегодня.



Если говорить обо мне в том возрасте, то меня окружало очень много неправильных людей. В итоге, когда я смогла от них избавиться и окружить себя правильными людьми, у меня появилось больше уверенности, все стало спокойнее, а атмосфера в команде — здоровой. Так что команда — это очень важно. Я вижу, что у нее есть семья, которая, я уверена, помогает ей принимать многие решения. У нее есть тренер Кончита Мартинес, действительно опытный и очень приятный человек. Она подобрала правильную команду гораздо раньше, и именно поэтому она сейчас так успешна», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.