Соболенко заявила, что хочет взять реванш у Андреевой

Накануне 17-летняя теннисистка победила Соболенко (2:6, 6:4, 6:3), выиграв второй титул на турнирах WTA-100 подряд. На пути к титулу она также обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек (7:6, 1:6, 6:3).
«Я уже хочу реванша. Может быть, она сейчас совершила большую ошибку, но ничего страшного. Я дам ей насладиться красивым трофеем. Шучу! Я не хочу так говорить. Но в следующем матче с ней я выйду и буду бороться еще сильнее и не совершу ту же ошибку, что и сегодня.
Если говорить обо мне в том возрасте, то меня окружало очень много неправильных людей. В итоге, когда я смогла от них избавиться и окружить себя правильными людьми, у меня появилось больше уверенности, все стало спокойнее, а атмосфера в команде — здоровой. Так что команда — это очень важно. Я вижу, что у нее есть семья, которая, я уверена, помогает ей принимать многие решения. У нее есть тренер Кончита Мартинес, действительно опытный и очень приятный человек. Она подобрала правильную команду гораздо раньше, и именно поэтому она сейчас так успешна», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
Андреева впервые в карьере сумела обыграть Соболенко — предыдущие шесть матчей заканчивались победой белорусской теннисистки. В середине январе в ⅛ финала Australian Open Соболенко уверенно победила Андрееву (6:1, 6:2).
Мирра Андреева стала самой молодой победительницей турнира WTA-1000 (17 лет 299 дней), а также стала четвертой россиянкой, взявшей титул в Индиан-Уэллсе, после Марии Шараповой (2006, 2013), Веры Звонаревой (2009) и Елены Весниной (2017). Благодаря этому триумфу Андреева стала шестой ракеткой мира.