Мирра Андреева заработала 146 млн рублей за две недели

В конце февраля Мирра Андреева выиграла соревнования в Дубае, а 16 марта завоевала титул в американском Индиан-Уэллсе. Теннисистка в общей сложности заработала 1,72 миллиона долларов, что примерно равно 146 миллионам рублей.
Однако большая часть суммы призовых за победу на турнире в Индиан-Уэллсе уйдет на оплату налогов. В финальном матче соревнований в США Андреева обыграла первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).
Мирра Андреева стала третьей теннисисткой за последние 40 лет, кому удалось обыграть первую и вторую ракетки мира на одном турнире под эгидой WTA до 18-летия. На пути к финалу Андреева победила Игу Швентек. В XXI веке это не удавалось никому. В 1987 году подобное достижение покорилось 22-кратной победительнице турниров «Большого шлема» представительнице Германии Штеффи Граф, а в 1999 году на US Open это сделала Серена Уильямс.
Благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Андреева впервые поднялась на шестое место в обновленном мировом рейтинге WTA. В чемпионской гонке она занимает третью строчку.