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Мирра Андреева рассказала о переезде во Францию в юном возрасте

Шестая ракетка мира Мирра Андреева после победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе ответила на вопрос о переезде из России во Францию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

— Когда кто-то, как ты, уезжает из дома, меняя страну, чтобы тренироваться, это может быть расценено как жертва ради тенниса?

— Я думаю, что, конечно, мои родители многое сделали, но я бы не сказала, что я многим пожертвовала. Конечно, я усердно работаю каждый день, и я думаю, что мы все стараемся становиться лучше и совершенствоваться. Конечно, это нелегко, но никто не говорил, что будет легко. Я бы не сказала, что мне пришлось чем-то жертвовать, чтобы оказаться здесь. Думаю, я могу сказать спасибо, большое спасибо моим родителям, потому что они многое сделали, когда я начала играть в теннис. В начале очень важно, чтобы родители поддерживали и верили в тебя, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе 17-летняя Андреева одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси со счетом 2:6, 6:4, 6:3 и стала самой молодой обладательницей титула в Индиан-Уэллсе за 26 лет.

Мирра Андреева стала победительницей двух турниров категории WTA-1000 подряд. За две недели юная теннисистка заработала 146 миллионов рублей.