Мирра Андреева рассказала о переезде во Францию в юном возрасте

— Я думаю, что, конечно, мои родители многое сделали, но я бы не сказала, что я многим пожертвовала. Конечно, я усердно работаю каждый день, и я думаю, что мы все стараемся становиться лучше и совершенствоваться. Конечно, это нелегко, но никто не говорил, что будет легко. Я бы не сказала, что мне пришлось чем-то жертвовать, чтобы оказаться здесь. Думаю, я могу сказать спасибо, большое спасибо моим родителям, потому что они многое сделали, когда я начала играть в теннис. В начале очень важно, чтобы родители поддерживали и верили в тебя, — сказала Андреева на пресс-конференции.