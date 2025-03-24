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Мирра Андреева проиграла в третьем круге турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Аманде Анисимовой (6:7, 6:2, 3:6) в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Майами.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч против 17-й ракетки мира продолжался 1 час 56 минут. Андреева сделала восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету Анисимовой один эйс, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

В первом сете Андреева взяла медицинский перерыв. В разговоре с врачом 17-летняя россиянка просила обезболивающее и сообщила, что испытывает острую боль в районе живота.

Андреева прервала серию из 13 побед подряд и потерпела первое поражение с 11 февраля. За это время Мирра выиграла два турнира WTA-1000 — в Дубае и в Индиан‑Уэллсе. Благодаря этим результатам она стала шестой ракеткой мира.

Таким образом, на турнире в Майами не осталось представительниц России. Барьер третьего круга также не смогли пройти Анна Калинская и Анна Блинкова.

В ⅛ финала Анисимова сыграет против британки Эммы Радукану, которая в третьем круге обыграла американку Маккартни Кесслер (6:1, 3:0 — отказ).

Турнир в Майами с общим призовым фондом 8,9 млн долларов завершится 29 марта. Действующим победителем турнира является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:5, 6:3).