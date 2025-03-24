Мирра Андреева проиграла в третьем круге турнира в Майами

Андреева прервала серию из 13 побед подряд и потерпела первое поражение с 11 февраля. За это время Мирра выиграла два турнира WTA-1000 — в Дубае и в Индиан‑Уэллсе. Благодаря этим результатам она стала шестой ракеткой мира.