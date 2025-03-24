Американская теннисистка ответила Мирре Андреевой на критику

В матче третьего круга турнира категории WTA 1000 первая ракетка России Мирра Андреева уступила Анисимовой — 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Спорный момент произошел в третьем сете, когда Анисимова вела 3:1. При счете 40:40 на подаче Андреевой американка попросила медицинский тайм-аут из-за сорванной мозоли на пальце. Россиянка выразила недовольство паузой на своей подаче.
«Она может вызвать врача, когда будет ее подача. Вы это знаете, мы все знаем. В данном случае медицинский тайм-аут был взят на моей подаче. Мы все знаем почему», — сказала Мирра.
После матча Анисимова опубликовала в сториз в соцсетях видео с сорванной мозолью на пальце и иронично отреагировала на слова Андреевой, напомнив о том, что представительница России брала медицинский тайм-аут в первом сете.
— «Мы все знаем почему» при счете 3:1 было забавно, учитывая медицинский тайм-аут при 1:2 в первом сете, — написала Анисимова.
Мирра Андреева прервала серию из 13 побед подряд и потерпела первое поражение с 11 февраля. За это время Мирра выиграла два турнира WTA-1000 — в Дубае и в Индиан‑Уэллсе. Благодаря этим результатам она стала шестой ракеткой мира.
В следующем круге американка встретится с британкой Эммой Радукану.