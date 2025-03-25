Первая ракетка мира дала совет Мирре Андреевой

«Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии… Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии… Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек, и идти дальше», — приводит слова Соболенко «Спорт-Экспресс».