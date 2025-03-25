Первая ракетка мира дала совет Мирре Андреевой

В третьем круге турнира в Майами американка Аманда Анисимова обыграла Андрееву со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3. После поражения от американки российская теннисистка выложила в своих соцсетях скриншот с негативными комментариями фанатов.
Арина Соболенко считает, что Мирра Андреева не должна обращать внимания на оскорбительные комментарии в социальных сетях.
«Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии… Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии… Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек, и идти дальше», — приводит слова Соболенко «Спорт-Экспресс».
«Мы все справлялись с хейтом, все через это проходили. У людей, которые пишут в комментариях, что-то в жизни не сложилось. Все, что они могут, надеяться на наши плохие результаты, чтобы им это принесло благополучие. Это смешно», — добавила лидер мирового рейтинга.
Мирра Андреева прервала серию из 13 побед подряд и потерпела первое поражение с 11 февраля. За это время Мирра выиграла два турнира WTA-1000 — в Дубае и в Индиан‑Уэллсе. Благодаря этим результатам она стала шестой ракеткой мира.