Определились все участницы ½ финала турнира в Майами

Напомним, в четвертьфинале 19-летняя Александра Эала, занимающая 140-е место в мировом рейтинге, обыграла вторую ракетку мира и победительницу пяти турниров Большого шлема Игу Швентек из Польши. Ранее Эала обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз из США и победительницу «Ролан Гаррос»-2017 Алену Остапенко из Латвии.