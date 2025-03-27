Определились все участницы ½ финала турнира в Майами

В четвертьфинале Пегула встречалась с представительницей Великобритании Эммой Радукану. Матч завершилася победой американки в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут.
За выход в финал 31-летняя Пегула поборется с сенсацией турнира представительницей Филлипин Александрой Эалой.
Напомним, в четвертьфинале 19-летняя Александра Эала, занимающая 140-е место в мировом рейтинге, обыграла вторую ракетку мира и победительницу пяти турниров Большого шлема Игу Швентек из Польши. Ранее Эала обыграла чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз из США и победительницу «Ролан Гаррос»-2017 Алену Остапенко из Латвии.
В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и представительница Италии Джасмин Паолини. Счет личных встреч между спортсменками 3−2 в пользу Соболенко.
Турнир категории WTA 1000 в Майами с общим призовым фондом $8,9 млн завершится 29 марта. Действующей победительницей является американка Даниэль Коллинз, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.