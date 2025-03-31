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Российские теннисистки выиграли второй титул в парном разряде

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира категории WTA 1000 в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В финале Андреева и Шнайдер встречались с представительницей Испании Кристиной Букшей и Мию Като из Японии. Россиянки одержали победу на решающем тай-брейке со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2. Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

На пути к финалу Кристина Букша и Мию Като сенсационно обыграли 10-кратную победительницу турниров Большого шлема в парном разряде Катерину Синякову из Чехии и 4-кратную чемпионку ТБШ Тейлор Таунсенд из США.

Для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер эта победа на турнире в Майами стала второй в сезоне. Ранее девушки выиграли титул в Брисбене. В финале турнира категории WTA 500 они обыграли дуэт из россиянки Анны Калинской и представительницы Австралии Присциллы Хон.

В парном рейтинге Мирра Андреева поднялась на 11 позиций и теперь занимает 18-ю строчку, а Диана Шнайдер дебютирует на 14-м месте, поднявшись на 12 строчек.

Напомним, на Олимпийских играх в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную награду в парном разряде. В финале теннисного турнира, который проходил на кортах Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», россиянки уступили представительницами Италии Саре Эррани и Джасмин Паолини.