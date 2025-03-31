Российские теннисистки выиграли второй титул в парном разряде

Для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер эта победа на турнире в Майами стала второй в сезоне. Ранее девушки выиграли титул в Брисбене. В финале турнира категории WTA 500 они обыграли дуэт из россиянки Анны Калинской и представительницы Австралии Присциллы Хон.