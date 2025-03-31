Джокович уступил 19-летнему чеху в финале турнира в Майами

37-летний Джокович уступил 19-летнему Меншику в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты.
Якуб Меншик впервые стал победителем турнира серии «Мастерс». Как сообщает Opta Ace, он стал игроком с самым низким рейтингом, которому удалось завоевать титул в одиночном разряде на Miami Open с момента основания турнира в 1985 году. Меншик занимал 54-е место в мировом рейтинге.
Для Новака Джоковича это был первый финальный матч турнира ATP с октября 2024 года. Серб не смог завоевать 100-й титул в карьере. На его счету остается 99 побед.
«Я не хочу много говорить. Это момент Якуба… И момент для его команды и семьи. Невероятный турнир. Первый из многих. Мне больно это признавать, но ты был лучше. В решающие моменты ты показывал товар лицом. Невероятная подача.
Просто феноменальное усилие, чтобы выстоять в трудные моменты. Для такого молодого игрока, как ты, это отличная черта. Это то, что ты будешь использовать много раз в последующие годы. Желаю тебе удачи. Может быть, ты позволишь мне победить в один из следующих разов, когда мы будем играть», — сказал Джокович в интервью на корте.
Благодаря этой победе Якуб Меншик впервые в карьере вошел в топ-25 рейтинга АТР, поднявшись на 30 позиций. Теперь 19-летний спортсмен занимает 24-е место.