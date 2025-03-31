Джокович уступил 19-летнему чеху в финале турнира в Майами

«Я не хочу много говорить. Это момент Якуба… И момент для его команды и семьи. Невероятный турнир. Первый из многих. Мне больно это признавать, но ты был лучше. В решающие моменты ты показывал товар лицом. Невероятная подача.



Просто феноменальное усилие, чтобы выстоять в трудные моменты. Для такого молодого игрока, как ты, это отличная черта. Это то, что ты будешь использовать много раз в последующие годы. Желаю тебе удачи. Может быть, ты позволишь мне победить в один из следующих разов, когда мы будем играть», — сказал Джокович в интервью на корте.