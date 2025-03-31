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19-летний Меншик прокомментировал победу над Джоковичем в Майами

Чешский теннисист Якуб Меншик высказался о победе над 24-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем на турнире серии «Мастерс» в Майами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Меншик обыграл Джоковича в решающем матче со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Для Меншика этот титул стал первым на турнирах серии «Мастерс».

«Новак, все знают, что ты тот самый… Причина, по которой я здесь — я видел, как ты рос. Я начал играть в теннис из-за тебя. Нет более сложной задачи для теннисиста, чем победить тебя в финале турнира. Большое спасибо тебе за все, что ты сделал в этом виде спорта, и за всех. Ты невероятный человек. Величайший спортсмен всех времен», — сказал Меншик в интервью после матча.

Также Меншик рассказал, что мог сняться с турнира из-за проблем с коленом.

«Отдельное спасибо одному из физиотерапевтов ATP, Алехандро. За час до моего первого матча здесь я держал бумагу о снятии с турнира, потому что мое колено сильно болело. Мне просто повезло, что судья обедал. Тогда я в последний раз пришел на лечение. Он сотворил чудо. Благодаря ему я вышел на корт. Благодаря ему я стою здесь».

Якуб Меншик стал первым игроком с самым низким рейтингом, которому удалось завоевать титул в одиночном разряде на Miami Open с момента основания турнира в 1985 году. Меншик занимал 54-е место в мировом рейтинге.

Благодаря этой победе Меншик впервые в карьере вошел в топ-25 рейтинга АТР, поднявшись на 30 позиций. Теперь 19-летний спортсмен занимает 24-е место.