Даниил Медведев потерял звание первой ракетки России

Напомним, на прошедшем турнире серии «Мастерс» в Майами Медведев проиграл во втором раунде представителю Испании Хауме Муньяру в двух сетах со счетом 2:6, 3:6. Россиянин не смог защитить очки за прошлогодний полуфинал.
Медведев впервые с февраля 2023 года вылетел из топ-10 мирового рейтинга и занял 11-ю строчку. Также Даниил потерял статус первой ракетки России, который перешел к Андрею Рублеву, сохранившему за собой девятую строчку рейтинга АТР.
Лидером рейтинга остается итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает представитель Германии Александр Зверев, на третьем месте располагается испанец Карлос Алькарас.
На две позиции в рейтинге АТР поднялся представитель Греции Стефанос Циципас, который занимает 8-е место. В топ-10 также вошел австралиец Алекс де Минаур, расположившись на 10-м месте.
Другой российский теннисист Карен Хачанов потерял три позиции и теперь занимает 26-е место в рейтинге. На прошедшем «Мастерсе» в Майами Хачанов в третьем круге уступил Григору Димитрову из Болгарии. Роман Сафиуллин, проигравший будущему чемпиону Якубу Меншику в третьем круге, поднялся на три строчки с 71-го на 68-е место.