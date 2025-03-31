Даниил Медведев потерял звание первой ракетки России

Другой российский теннисист Карен Хачанов потерял три позиции и теперь занимает 26-е место в рейтинге. На прошедшем «Мастерсе» в Майами Хачанов в третьем круге уступил Григору Димитрову из Болгарии. Роман Сафиуллин, проигравший будущему чемпиону Якубу Меншику в третьем круге, поднялся на три строчки с 71-го на 68-е место.