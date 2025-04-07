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Соболенко получила футболку «Интер Майами» из рук Бекхэма: видео

Первая ракетка мира Арина Соболенко посетила матч регулярного чемпионата МЛС между «Интер Майами» и «Торонто» (1:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летняя белоруска, проживающая в Майами, встретилась перед матчем с владельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом. Легендарный в прошлом футболист, которому через месяц исполнится 50 лет, вручил Соболенко именную футболку клуба с первым номером.

«Мне нравится номер. Спасибо за поддержку. Так хорошо быть дома и получить титул. Это замечательно. Я сейчас очень счастлива», — сказала Соболенко.

В конце марта Соболенко стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв в финале американку Джессику Пегулу (7:5, 6:2). Это второй титул белоруски в этом сезоне и 19-й в карьере.

В октябре 2024 года Соболенко во второй раз возглавила одиночный рейтинг WTA, отобрав звание первой ракетки мира у представительницы Польши Иги Швентек.