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Диана Шнайдер опередила Дарью Касаткину в рейтинге WTA

Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась на 13-е место в одиночном рейтинге WTA.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В обновленном рейтинге 21-летняя теннисистка опередила Дарью Касаткину, которая на прошлой неделе сменила спортивное гражданство и перешла под флаг Австралии.

Касаткина вылетела в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, уступив американке Софии Кенин (3:6, 6:7). Таким образом, она потеряла 265 рейтинговых очков за прошлогодний финал и опустилась на две позиции, пропустив вперед Шнайдер и представительницу Чехии Каролину Мухову.

Шнайдер также вылетела в третьем круге турнира в Чарльстоне, уступив соотечественнице Екатерине Александровой (2:6, 1:6). Победу на турнире одержала американка Джессика Пегула, что позволило ей войти в топ-3 одиночного рейтинга WTA.

Рейтинг WTA от 7 апреля:

  1. (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10541 очко;
  2. (2). Ига Швентек (Польша) — 7470;
  3. (4). Джессика Пегула (США) — 6101;
  4. (3). Кори Гауфф (США) — 6063;
  5. (5). Мэдисон Киз (США) — 4999;
  6. (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4843;
  7. (7). Мирра Андреева (Россия) — 4775;
  8. (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4243;
  9. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821;
  10. (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…
    13 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…
    19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…
    22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1913…
    31 (33). Анна Калинская (Россия) — 1622…
    38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…
    49 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173…
    52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1083…
    55 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1054…
    75 (79). Анна Блинкова (Россия) — 862…
    83 (74). Камилла Рахимова (Россия) — 814…
    97 (98). Эрика Андреева (Россия) — 742.