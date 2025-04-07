Диана Шнайдер опередила Дарью Касаткину в рейтинге WTA

Касаткина вылетела в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, уступив американке Софии Кенин (3:6, 6:7). Таким образом, она потеряла 265 рейтинговых очков за прошлогодний финал и опустилась на две позиции, пропустив вперед Шнайдер и представительницу Чехии Каролину Мухову.