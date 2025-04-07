Диана Шнайдер опередила Дарью Касаткину в рейтинге WTA

В обновленном рейтинге 21-летняя теннисистка опередила Дарью Касаткину, которая на прошлой неделе сменила спортивное гражданство и перешла под флаг Австралии.
Касаткина вылетела в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, уступив американке Софии Кенин (3:6, 6:7). Таким образом, она потеряла 265 рейтинговых очков за прошлогодний финал и опустилась на две позиции, пропустив вперед Шнайдер и представительницу Чехии Каролину Мухову.
Шнайдер также вылетела в третьем круге турнира в Чарльстоне, уступив соотечественнице Екатерине Александровой (2:6, 1:6). Победу на турнире одержала американка Джессика Пегула, что позволило ей войти в топ-3 одиночного рейтинга WTA.
Рейтинг WTA от 7 апреля:
- (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10541 очко;
- (2). Ига Швентек (Польша) — 7470;
- (4). Джессика Пегула (США) — 6101;
- (3). Кори Гауфф (США) — 6063;
- (5). Мэдисон Киз (США) — 4999;
- (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4843;
- (7). Мирра Андреева (Россия) — 4775;
- (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4243;
- (9). Паула Бадоса (Испания) — 3821;
- (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3808…
13 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2913…
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2150…
22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1913…
31 (33). Анна Калинская (Россия) — 1622…
38 (38). Анастасия Потапова (Россия) — 1384…
49 (50). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1173…
52 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1083…
55 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1054…
75 (79). Анна Блинкова (Россия) — 862…
83 (74). Камилла Рахимова (Россия) — 814…
97 (98). Эрика Андреева (Россия) — 742.