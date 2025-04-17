Александрова обыграла Мирру Андрееву во втором круге турнира в Штутгарте

Напомним, Андреевой 17 лет, она седьмая ракетка мира в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах организации. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпиаде-2024 Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.