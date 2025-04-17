Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александрова обыграла Мирру Андрееву во втором круге турнира в Штутгарте

22-я ракетка мира Екатерина Александрова в четвертый раз за текущий сезон победила игрока из первой десятки мирового рейтинга.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Александровой, выступающей на турнире без номера посева.

Матч, состоявшийся 17 апреля, длился 1 час 5 минут. Андреева за игру совершила две двойные ошибки, подала три эйса и реализовала два из трех брейк-пойнтов. Александрова отличилась семью эйсами, двумя двойными ошибками и выиграла пять брейков из 11 возможных.

В следующем раунде Екатерина встретится с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) — Джессика Пегула (США).

Напомним, Андреевой 17 лет, она седьмая ракетка мира в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах организации. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпиаде-2024 Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.