Александрова обыграла Мирру Андрееву во втором круге турнира в Штутгарте

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Мирру Андрееву в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Александровой, выступающей на турнире без номера посева.
Матч, состоявшийся 17 апреля, длился 1 час 5 минут. Андреева за игру совершила две двойные ошибки, подала три эйса и реализовала два из трех брейк-пойнтов. Александрова отличилась семью эйсами, двумя двойными ошибками и выиграла пять брейков из 11 возможных.
В следующем раунде Екатерина встретится с победительницей пары Магдалена Френх (Польша) — Джессика Пегула (США).
Напомним, Андреевой 17 лет, она седьмая ракетка мира в рейтинге WTA в одиночном разряде, на ее счету три победы на турнирах организации. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема — выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. На Олимпиаде-2024 Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.