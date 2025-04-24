Соболенко сдержала обещание купить Porsche после поражения в Штутгарте

«Я сделала заказ. Мы выбрали 911 GT3 RS. Фиолетовая машина. Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину. Будем теперь быстро ездить по Майами», — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии старта турнира в Мадриде.