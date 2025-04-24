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Соболенко сдержала обещание купить Porsche после поражения в Штутгарте

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси приобрела автомобиль Porsche после проигранного финала на турнире в Штутгарте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, 21 апреля Соболенко уступила представительнице Латвии Алене Остапенко в финале турнира категории WTA 500 в Штутгарте. Помимо денежного приза победительница соревнований получает новый автомобиль от компании Porsche, которая является спонсором турнира.

Арина Соболенко проиграла финальный матч в Штутгарте в четвертый раз из четырех попыток. В интервью после матча она заявила, что закажет себе автомобиль Porsche, потому что считает это «единственным выходом».

«Я сделала заказ. Мы выбрали 911 GT3 RS. Фиолетовая машина. Знаете, я так устала проигрывать в финалах, так что решила купить их самую безумную машину. Будем теперь быстро ездить по Майами», — сказала Соболенко на пресс-конференции в преддверии старта турнира в Мадриде.

Арина Соболенко сыграет первый матч на турнире категории WTA 1000 в Мадриде в пятницу, 25 апреля. Ее соперницей станет 76-я ракетка мира россиянка Анна Блинкова.

Турнир в столице Испании завершится 4 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн. Действующей победительницей соревнований в женском одиночном разряде является вторая ракетка мира из Польши Ига Швентек.