Девятая ракетка мира снялась с матча с россиянкой

Во втором круге Бадоса, получившая девятый номер посева, должна была сыграть с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
«Я не смогу сыграть на Mutua Madrid Open. Пыталась сделать все возможное до последнего момента, так как вы знаете, как я люблю играть дома. Это сложная травмы, надеюсь, что скоро буду готова на 100%», — написала Бадоса в социальных сетях.
Вместо Бадосы за выход в 1/16 финала турнира с Кудерметовой поспорит другая испанка — Кристина Букша. Экс-представительница Молдовы занимает 94-ю строчку мирового рейтинга. Матч пройдет 25 апреля.
28-летняя Вероника Кудерметова занимает 52-е место в мировом рейтинге и является восьмой ракеткой России. Она является победительницей десяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). Ее младшая сестра Полина Кудерметова также на профессиональном уровне занимается теннисом и находится на 54-й строчке рейтинга WTA7 Отец Вероники и Полины Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион России по хоккею в составе казанского «Ак Барса» в 1998 году и магнитогорского «Металлурга» в 2007 году.
Турнир в Мадриде с призовым фондом 7,85 миллиона долларов завершится 3 мая. Соревнования категории WTA-1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру. Действующей чемпионкой турнира является польская теннисистка Ига Швентек.