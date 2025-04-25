Девятая ракетка мира снялась с матча с россиянкой

28-летняя Вероника Кудерметова занимает 52-е место в мировом рейтинге и является восьмой ракеткой России. Она является победительницей десяти турниров WTA (из них два — в одиночном разряде). Ее младшая сестра Полина Кудерметова также на профессиональном уровне занимается теннисом и находится на 54-й строчке рейтинга WTA7 Отец Вероники и Полины Эдуард Кудерметов — двукратный чемпион России по хоккею в составе казанского «Ак Барса» в 1998 году и магнитогорского «Металлурга» в 2007 году.