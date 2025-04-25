Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Во втором круге Медведев должен был сыграть с сербом Ласло Дьере, который снялся с турнира до начала поединка. Ранее 29-летний россиянин из-за высокого посева пропустил первый круг. Таким образом, Медведев стартует на мадридском «Мастерсе» с третьего круга.