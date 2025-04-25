Медведев без борьбы вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Во втором круге Медведев должен был сыграть с сербом Ласло Дьере, который снялся с турнира до начала поединка. Ранее 29-летний россиянин из-за высокого посева пропустил первый круг. Таким образом, Медведев стартует на мадридском «Мастерсе» с третьего круга.
В третьем круге Медведев сыграет с победителем матча между аргентинцем Хуан Мануэлем Серундоло и канадцем Феликсом Оже‑Аляссимом.
«Мастерс» в Мадриде с призовым фондом 7,85 млн евро завершится 4 мая. Действующим чемпионом турнира является Андрей Рублев, который в прошлогоднем финале обыграл Оже‑Аляссима (4:6, 7:5, 7:5).