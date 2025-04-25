Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и три из четырех реализованных брейк-пойнта.