Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и три из четырех реализованных брейк-пойнта.
В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и украинкой Мартой Костюк.
Грунтовый турнир в Мадриде завершится 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:5, 4:6, 7:6).