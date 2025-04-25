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Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла испанку Кристину Букшу (4:6, 7:6, 7:5) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из десяти. На счету ее соперницы два эйса, три двойные ошибки и три из четырех реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между британкой Эммой Радукану и украинкой Мартой Костюк.

Грунтовый турнир в Мадриде завершится 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко из Беларуси (7:5, 4:6, 7:6).