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Соболенко обыграла Блинкову во втором круге турнира в Мадриде

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла россиянку Анну Блинкову (6:3, 6:4) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Соболенко допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Блинковой одна двойная ошибка и один из шести реализованных брейк-пойнтов.

В третьем круге Соболенко встретится с победительницей матча между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано и бельгийкой Элисе Мертенс.

Грунтовый турнир в Мадриде завершится 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (7:5, 4:6, 7:6). Белоруска является двухкратным победителем этого турнира (2021, 2023).