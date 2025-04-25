Соболенко обыграла Блинкову во втором круге турнира в Мадриде

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Соболенко допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Блинковой одна двойная ошибка и один из шести реализованных брейк-пойнтов.
В третьем круге Соболенко встретится с победительницей матча между колумбийкой Марией-Камилой Осорио-Серрано и бельгийкой Элисе Мертенс.
Грунтовый турнир в Мадриде завершится 3 мая. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (7:5, 4:6, 7:6). Белоруска является двухкратным победителем этого турнира (2021, 2023).