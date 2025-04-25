Самые красивые пары в спорте: 4 истории любви, которые выдержали все

В мире бизнеса и спортивных достижений все состоит из взлетов и падений. Но даже среди карьерных интриг случается настоящая любовь. Заглядываем в семейную жизнь известных спортсменок и раскрываем секреты их счастливых отношений.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас: 24 года вместе, несмотря ни на что
Их знакомство началось с флирта на съемках клипа к песне «Escape» в 2001 году. Тогда Курникова уже была звездой тенниса, а Иглесиас — кумиром миллионов. Роман, начавшийся как сценарий для клипа, перерос в настоящие отношения, которые продолжаются уже 24 года.
Анна и Энрике живут в Майами и воспитывают троих детей — близнецов Николаса и Люси, а также дочь Машу. Пара заключила брак лишь два года назад: они всегда говорили, что это для них не имеет особого значения.
Энрике неоднократно подчеркивал, что Анна не только его возлюбленная, но и лучшая подруга: «Она далека от звездности и гламура, с ней запросто можно пойти съесть гамбургер или посидеть дома».
Сейчас они не скрывают семейного счастья, но раньше часто пропадали из поля зрения публики. А неизвестность — лучшая пища для подозрений: СМИ неоднократно писали про их расставание. Но все слухи оказались лишь домыслами. «Мы уважаем и любим друг друга. Конечно, бывают сложности — как у всех. Отношения требуют усилий, но они стоят того», — говорит Иглесиас.
Мария Шарапова и Александр Гилкс: любовь, проверенная карантином
Как познакомились экс-теннисистка и британский бизнесмен — неизвестно. А вот стремительно развивающийся роман никто особо не скрывал. Их отношения начались еще в 2018 году, а в 2020 Шарапова завершила спортивную карьеру и уехала к Александру в Лос-Анджелес.
«Я сказала “да” с первого дня нашего знакомства», — написала Мария под фото со дня помолвки. Пандемия и карантин помешали паре заключить брак, но не смогли помешать стать семьей. В июле 2022-го у них родился сын Теодор. Шарапова назвала его «лучшим подарком в жизни», но все же не ушла в материнство с головой. Она продолжает заниматься бизнесом: развивает свой бренд по производству сладостей Sugarpova и участвует в инвестиционных проектах.
Прежде ни Гилксу, ни Шараповой не везло с избранниками, но вместе они, очевидно, счастливы. «Она мой образец для подражания — мотивирует меня на развитие и дисциплинирует. Она прямолинейна, и меня это восхищает», — описывает Марию Александр Гилкс.
Серена Уильямс и Алексис Оганян: любовь, спорт и технологии
Роман темнокожей теннисистки и американского бизнесмена начался еще в 2015 году. Серена познакомилась с Алексисом Оганяном в римском отеле Cavalieri, где отдыхала между матчами. И первое впечатление оказалось отнюдь не положительным.
Алексис был сильно помят после ночной гулянки и, похоже, сел за столик спортсменки по ошибке. Она приняла его за какого-то пьяницу: «Я попросила его уйти, даже пыталась прогнать. Он отказался — мне показалось это сексуальным», — вспоминает она момент их знакомства.
Теннисистка разговорилась с настойчивым незнакомцем, у них оказалось много общего — и любовь к теннису тоже. Селена пригласила Алексиса сначала на один матч, потом на второй. Он посетил их все. А чувства между тем вспыхнули сами собой, и в 2016 году пара объявила о помолвке. Через несколько месяцев после этого события Серена блестяще отыграла матч Australian Open и приостановила карьеру из-за беременности.
В 2017 у пары родилась дочка Олимпия, и в том же году Серена и Алексис узаконили отношения. Сказочная церемония в стиле мультфильма «Красавица и чудовище» прошла в Новом Орлеане. А в 2023 на свет появилась их вторая дочка — Адира Ривер.
Серена и Алексис открыто говорят о семейной жизни и работе над отношениями, не скрывая трудностей. Они стараются не расставаться надолго и каждые выходные устраивают семейные завтраки без телефонов.
Оксана Домнина и Роман Костомаров: союз, закаленный льдом
Служебные романы в парном фигурном катании — не такое уж редкое явление. Совместные репетиции и выступления сближают. Впрочем, у Романа и Оксаны все было иначе: они не выступали вместе, а Роман и вовсе был женат. Но любовь не спрашивала. «Меня к Оксане тянуло как магнитом», — говорил фигурист о том периоде.
Они начали встречаться еще в 2005 году, а в 2011 появился на свет их первый ребенок — дочь Настя. И вот тогда начались разногласия, о причинах которых ходили разные слухи. Оксана даже уходила к другому мужчине, что только подогрело интерес прессы.
Но фигуристы все же помирились и поженились, а сразу после — обвенчались. Про разлад Оксана и Роман предпочитают не упоминать. «Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности», — только и сказал об этом Костомаров. А в 2016 году у них родился сын Илья, что поставило точку в пересудах.
История с расставанием окончательно забылась, когда в 2023-м случилось страшное. Роман перенес тяжелую пневмонию и еле как выжил, но ему ампутировали стопы и кисти рук.
Сейчас он привыкает к новой жизни с протезами и даже выходит на лед, а Оксана помогает мужу и во всем его поддерживает. Если тяготы и способны разрушить брак, то явно не этот!
Таких историй любви много, и они все непростые. После фразы «жили одни долго и счастливо» заканчиваются сказки, но не жизнь. И в этой жизни находится место как кризисам, так и светлым моментам. А секрет благополучия лишь в том, чтобы научиться проживать вместе и то и другое.
Автор: Евгения Штегеран