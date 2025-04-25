Самые красивые пары в спорте: 4 истории любви, которые выдержали все

Теннисистка разговорилась с настойчивым незнакомцем, у них оказалось много общего — и любовь к теннису тоже. Селена пригласила Алексиса сначала на один матч, потом на второй. Он посетил их все. А чувства между тем вспыхнули сами собой, и в 2016 году пара объявила о помолвке. Через несколько месяцев после этого события Серена блестяще отыграла матч Australian Open и приостановила карьеру из-за беременности.