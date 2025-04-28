Янник Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте

«Фонд Янника Синнера, основанный в 2025 году, родился из убеждения, что образование и спорт могут изменить жизнь ребенка. История самого Янника — живое тому подтверждение.



Задолго до трофеев и титулов, до того, как мир узнал его имя, он был всего лишь семилетним мальчиком из Италии с ракеткой, которая была почти слишком тяжелой, чтобы ее удержать. По мере того как он рос, росла и его любовь к игре. При поддержке семьи, тренеров, наставников и общества он играл и продолжал играть — пока однажды не стал № 1 в мире.



Теперь, безмерно благодарный за все, что он получил, Янник стремится отдать долг. Основав Фонд Янника Синнера, он стремится дать возможность следующему поколению получать образование и заниматься спортом», — говорится на официальном сайте.