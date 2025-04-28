Янник Синнер запустил фонд для поддержки детей в спорте

«Каждый ребенок заслуживает того, чтобы его видели, поддерживали и верили в него. Для меня большая честь и привилегия внести свой вклад в то, чтобы это произошло», — приводит слова Синнера официальный сайт фонда.
Миссия фонда заключается в том, чтобы поддерживать детское образование и облегчать молодому поколению доступ к занятиям спортом. Организация будет помогать спортивным, школьным и общественным проектам.
«Фонд Янника Синнера, основанный в 2025 году, родился из убеждения, что образование и спорт могут изменить жизнь ребенка. История самого Янника — живое тому подтверждение.
Задолго до трофеев и титулов, до того, как мир узнал его имя, он был всего лишь семилетним мальчиком из Италии с ракеткой, которая была почти слишком тяжелой, чтобы ее удержать. По мере того как он рос, росла и его любовь к игре. При поддержке семьи, тренеров, наставников и общества он играл и продолжал играть — пока однажды не стал № 1 в мире.
Теперь, безмерно благодарный за все, что он получил, Янник стремится отдать долг. Основав Фонд Янника Синнера, он стремится дать возможность следующему поколению получать образование и заниматься спортом», — говорится на официальном сайте.
Напомним, Янник Синнер вернется в тур после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. 23-летний спортмен сыграет на турнире серии «Мастерс» в Риме, который пройдет с 7-го по 18 мая. Общий призовой фонд соревнований составит чуть более €8 млн. Действующим победителем «Мастерса» в Риме является представитель Германии Александр Зверев.