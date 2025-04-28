Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира в Мадриде

7-я ракетка мира Андреева встречалась с представительницей Украины Юлией Стародубцевой. Россиянка победила в двух сетах со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты.
За выход в полуфинал турнира Андреева поборется с четвертой ракеткой мира из США Коко Гауфф, которая ранее одержала победу над представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Мирра Андреева одержала 17-ю победу в последних 19 матчах.
В прошлом году 17-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Арине Соболенко из Беларуси.
Также из россиянок в одиночном разряде борьбу за титул продолжают 13-я ракетка мира Диана Шнайдер. Сегодня, 28 апреля, в матче четвертого круга Шнайдер встретится с действующей чемпионкой турнира Игой Швентек из Польши. И Екатерина Александрова, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA. Александрова проведет свой матч четвертого круга против представительницы Японии Моюки Учижимы.
Турнир категории WTA 1000 в Мадриде завершится 4 мая. Его общий призовой фонд составляет чуть более €8 млн.