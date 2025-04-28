Мирра Андреева вышла в ¼ финала турнира в Мадриде

Также из россиянок в одиночном разряде борьбу за титул продолжают 13-я ракетка мира Диана Шнайдер. Сегодня, 28 апреля, в матче четвертого круга Шнайдер встретится с действующей чемпионкой турнира Игой Швентек из Польши. И Екатерина Александрова, которая занимает 22-е место в рейтинге WTA. Александрова проведет свой матч четвертого круга против представительницы Японии Моюки Учижимы.