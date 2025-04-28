Теннисные матчи в Мадриде прервали из-за отключения света

На теннисном турнире в Мадриде отключился свет. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Из-за отключения электричества не работает электронная система определения аутов, а также система ведения счета.
Матч турнира серии ATP Masters 1000 между Григором Димитровым и Джейкобом Фернли был остановлен. На турнире Женской теннисной ассоциации (WTA 1000) матчи также не проводятся. На данный момент остается неизвестным, когда игры смогут возобновиться.
Перед отключением электричества россиянка Мирра Андреева успела провести свой матч. В ⅛ финала она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:4. На 28 апреля в Мадриде также запланированы матчи в одиночном разряде с участием россиян Дианы Шнайдер, Анастасии Потаповой, Карена Хачанова и Екатерины Александровой.
По информации СМИ, проблемы с электроэнергией наблюдаются по всей Испании и в Португалии. Из-за этого начались перебои в работе всех видов транспорта, больниц, магазинов и интернета.