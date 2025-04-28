Теннисные матчи в Мадриде прервали из-за отключения света

Перед отключением электричества россиянка Мирра Андреева успела провести свой матч. В ⅛ финала она обыграла украинку Юлию Стародубцеву со счетом 6:1, 6:4. На 28 апреля в Мадриде также запланированы матчи в одиночном разряде с участием россиян Дианы Шнайдер, Анастасии Потаповой, Карена Хачанова и Екатерины Александровой.