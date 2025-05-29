«Ролан Гаррос», плей-офф НХЛ, российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Второй круг «Ролан Гаррос». Мирра Андреева (Россия, 6) — Эшлин Крюгер (США).
12:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
Мирра Андреева в прошлом году вышла в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» и будет пытаться повторить или даже превзойти тот результат. Во втором круге 18-летней россиянке предстоит сразиться с Эшлин Крюгер из США. Девушки ранее один раз играли друг с другом — в прошлом году во втором круге US Open, и тогда сильнее оказалась американка. Удастся ли Мирре взять реванш? Победительница матча далее выйдет на победительницу пары Джоанна Гарленд — Юлия Путинцева.
В женской сетке 29 мая сыграют еще две представительницы России. В 13:10* (время начала может измениться) 20-я ракетка мира Екатерина Александрова сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Веронике Кудерметовой будет противостоять побеждавшая на «Ролан Гаррос» в 2021 году чешка Барбора Крейчикова (13:40*).
В 14 часов* Андрей Рублев, успешно стартовавший на турнир, сразится с австралийцем Адамом Уолтоном, занимающим 91-ю строчку в рейтинге ATP. Теннисисты сыграют друг с другом в первый раз.
5-й матч серии финала Западной конференции плей-офф НХЛ. «Даллас» — «Эдмонтон».
03:00 (в ночь на пятницу). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IP-TV, паблики во Вконтакте.
В предыдущем матче «Эдмонтон» одержал уверенную победу над «Далласом» со счетом 4:1 и упрочил свое преимущество в серии до четырех побед — 3−1. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел на первое место в списке бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли. На счету 28-летнего канадца после 15 сыгранных матчей 24 (5+19) набранных очка. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля и нападающего «Далласа» Микко Рантанена на одно очко.
Сможет ли «Эдмонтон» оформить победу в серии и выйти в финал Кубка Стэнли второй год подряд или техасцы сократят отставание? В матче примут участие трое россиян: за «Эдмонтон» играет Василий Подколзин, а за «Даллас» — Илья Любушкин и Евгений Дадонов.
Единая лига. Второй матч финальной серии. «Зенит» — ЦСКА.
19:30. Где смотреть: Матч ТВ.
Первый матч финальной серии Единой лиги завершился в Санкт-Петербурге победой ЦСКА — 82:80. «Зенит» проиграл стартовую четверть со счетом 13:30, однако затем баскетболистам удалось собраться и ярко провести вторую половину, почти догнав соперника. Во втором матче петербуржцы сделают все возможное для победы, что не начинать финальную серию со счета 0−2 на домашнем паркете.
Финальная серия будет продолжаться до четырех побед одной из команд. ЦСКА — действующий чемпион, а «Зенит» последний раз становился победителем в 2022 году.