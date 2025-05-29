«Ролан Гаррос», плей-офф НХЛ, российский баскетбол: что посмотреть сегодня

Мирра Андреева в прошлом году вышла в полуфинал грунтового турнира «Большого шлема» и будет пытаться повторить или даже превзойти тот результат. Во втором круге 18-летней россиянке предстоит сразиться с Эшлин Крюгер из США. Девушки ранее один раз играли друг с другом — в прошлом году во втором круге US Open, и тогда сильнее оказалась американка. Удастся ли Мирре взять реванш? Победительница матча далее выйдет на победительницу пары Джоанна Гарленд — Юлия Путинцева.