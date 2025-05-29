Матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В Париже проходит один из главных турниров года «Ролан Гаррос». Во втором раунде российская теннисистка Мирра Андреева встречается с 37-ракеткой мира Эшли Крюгер. Матч начнется в 12:00 мск. Игру Андреева — Крюгер можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ!
Мирра Андреева приехала на «Ролан Гаррос» защищать прошлогодний полуфинал. Россиянка посеяна в Париже под 6-м номером, у нее довольно легкая сетка до ¼ финала. В первом круге Мирра обыграла Кристину Букшу — 6:4, 6:3 за час и 22 минуты. Начиналось для Андреевой все не очень хорошо, она отдала две свои подачи и уступала 0:3, но потом переломила ход матча. 18-летняя россиянка в этом году поднялась на 6-е место в рейтинге WTA. Мирра выиграла два крупных турнира в Дубае и Индиан-Уэллсе на харде, всего в 2025-м у нее 28 побед и 7 поражений.
Эшлин Крюгер — 21 год, для нее это 4-й сезон. Достижений пока немного: одна победа в одиночном разряде и одна в парном. На турнирах «Большого шлема» Крюгер не проходила дальше 3-го раунда, в Париже выход во второй круг — это уже лучший результат Эшлин. В первом раунде она переиграла Сюзан Ламенс в двух сетах. Американка один раз играла с Миррой — Андреева уступила на US Open в 2024-м — 1:6, 4:6. В 2025 году у Эшлин 19 побед и 13 поражений.
По мнению букмекеров, Мирра — явный фаворит в этой паре, на ее победу дают коэффициент 1,12. Успех Крюгер стоит 6,20. Тотал геймов больше 19,5 оценивается в 1,85.