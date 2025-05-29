Матч Андреева — Крюгер 29 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Мирра Андреева приехала на «Ролан Гаррос» защищать прошлогодний полуфинал. Россиянка посеяна в Париже под 6-м номером, у нее довольно легкая сетка до ¼ финала. В первом круге Мирра обыграла Кристину Букшу — 6:4, 6:3 за час и 22 минуты. Начиналось для Андреевой все не очень хорошо, она отдала две свои подачи и уступала 0:3, но потом переломила ход матча. 18-летняя россиянка в этом году поднялась на 6-е место в рейтинге WTA. Мирра выиграла два крупных турнира в Дубае и Индиан-Уэллсе на харде, всего в 2025-м у нее 28 побед и 7 поражений.