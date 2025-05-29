Матч Рублев — Уолтон 29 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

В Париже проходит один из главных турниров года «Ролан Гаррос». Во втором раунде российский теннисист Андрей Рублев играет с Адамом Уолтоном, 91-м номером в рейтинге ATP. Матч начнется в 14:00 мск. Встречу Рублев — Уолтон можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ!
Для Андрея Рублева этот сезон складывается пока неудачно. Да, есть титул в Дохе, но в Австралии российский теннисист выбыл уже в первом круге, а всего у него 12 поражений при 16 победах в 2025 году. Это непривычное соотношение для такого топ-игрока, как Рублев. На грунте у Андрея 7 побед и 5 поражений. Рублев не защитил титул в Мадриде и улучшил статистику лишь за счет не самого сильного турнира в Гамбурге. И даже там он уступил в финале 26-й ракетке мира Флавио Коболли. Сейчас Рублев на 15-м месте в рейтинге ATP, и у него сложная сетка на «Ролан Гаррос»: в третьем круге ждет француз Артур Фис, в 4-м — сам Янник Синнер.
Австралиец Уолтон обычно не задерживается на турнирах «Большого шлема», дальше второго раунда он на них еще не проходил. В его карьере нет побед в ATP-туре, сейчас у 26-летнего теннисиста 91-я строчка в рейтинге. Адам не выделяется габаритами (рост — 183 см). В основном он играет на харде, грунтовые турниры для него редкость. В Париже Уолтон в пяти сетах победил Максимилиана Мартерера, 239-го номера ATP. С Рублевым австралиец еще не встречался. В 2025-м у Уолтона 26 побед и 15 поражений.
Букмекеры не сомневаются в победе Рублева. На чистую победу даже нет отдельного коэффициента. Поставить на то, что россиянин выиграет с форой −8,5 геймов можно за 1,75. Сенсационная победа Уолтона стоит 19,00. Тотал геймов больше 28,5 стоит 1,86.