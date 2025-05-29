Матч Рублев — Уолтон 29 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Для Андрея Рублева этот сезон складывается пока неудачно. Да, есть титул в Дохе, но в Австралии российский теннисист выбыл уже в первом круге, а всего у него 12 поражений при 16 победах в 2025 году. Это непривычное соотношение для такого топ-игрока, как Рублев. На грунте у Андрея 7 побед и 5 поражений. Рублев не защитил титул в Мадриде и улучшил статистику лишь за счет не самого сильного турнира в Гамбурге. И даже там он уступил в финале 26-й ракетке мира Флавио Коболли. Сейчас Рублев на 15-м месте в рейтинге ATP, и у него сложная сетка на «Ролан Гаррос»: в третьем круге ждет француз Артур Фис, в 4-м — сам Янник Синнер.