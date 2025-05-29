Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Крюгер

Андреева одержала победу в двух сетах за 1 час 14 минут, на ее счету один эйс и шесть двойных ошибок. Россиянка реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. У американки нет ни одного эйса, она совершила четыре двойные ошибки и реализовала только три из 10 возможных брейк-пойнтов.