Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос», обыграв Крюгер

Сегодня, 29 мая, завершился матч третьего круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» — 2025, в котором седьмая ракетка мира Мирра Андреева обыграла американку Эшлин Крюгер из 35 места мирового рейтинга. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Андреева одержала победу в двух сетах за 1 час 14 минут, на ее счету один эйс и шесть двойных ошибок. Россиянка реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. У американки нет ни одного эйса, она совершила четыре двойные ошибки и реализовала только три из 10 возможных брейк-пойнтов.
Теперь Андреева встретится в третьем круге с победительницей матча Юлия Путинцева — Джоанна Гарленд.
Напомним, Открытый чемпионат Франции в прошлом году покорился польке Иге Швентек, которая в этом сезоне пока также успешно справляется с матчами, хотя и потеряла свое звание первой ракетки мира. Матч третьего круга Швентек проведет с румынкой Жаклин Кристиан. Швентек и Андреева находятся в разных частях турнирной сетки, поэтому встретиться смогут только в финале.