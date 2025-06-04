Алькарас извинился за быструю победу на «Ролан Гаррос»

Накануне 22-летний испанец обыграл американца Томми Пола (6:0, 6:1, 6:4). Матч проходил в вечернем прайм-тайме и завершился спустя 1 час 34 минуты.
«Этот турнир особенный для меня. В Париже всегда приятно играть. Знаю, что вы хотели увидеть больше тенниса, но я должен извиниться — я просто делал свою работу», — сказал Алькарас после матча.
Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос». В полуфинале испанец сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти, который победил американца Фрэнсиса Тиафо (6:2, 4:6, 7:5, 6:2).