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Матч Андреева — Буассон 4 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 4 июня, Мирра Андреева поспорит с Лоис Буассон за выход в полуфинал «Ролан Гаррос».

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка России Мирра Андреева сыграет с француженкой Лоис Буассон, занимающей 361-е место в рейтинге WTA. Матч начнется в 13:30 мск. Встречу Андреева — Буассон можно посмотреть онлайн в сообществе VK БОЛЬШЕ!

Мирра Андреева продолжает побеждать на «Ролан Гаррос». В 4-м круге ее соперницей была Дарья Касаткина, представляющая Австралию. В первом сете Мирре хватило 40 минут и одного брейка, чтобы выиграть 6:3. Во втором борьба затянулась почти на час. Сначала Касаткина вышла вперед, затем Андреева сделала обратный брейк и дожала более опытную соперницу со счетом 7:5. Мирра стала первой теннисисткой, кто вышел два раза подряд в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 18 лет после Хингис. Мартине это удалось сделать в 1997-м и 1998-м.

Буассон год назад не сыграла в Париже из-за травмы колена. В этом году француженка, 361-я ракетка мира, творит сенсацию на «Ролан Гаррос». В первом раунде она выбила 24-сеяную Мертенс, а в ⅛ финала — 3-ю ракетку мира Пегулу. Буассон проиграла американке первый сет 3:6, но взяла два следующих 6:4, 6:4. Лоис повторила достижение Мэри Пирс 2002 года, выйдя в ¼ финала как обладательница wild card. Буассон в Париже часто играет затяжные матчи, три из четырех завершились в 3 сетах.

По мнению букмекеров, сомнений в победе Мирры почти нет, на Андрееву предлагают коэффициент 1,12, на Буассон — 6,90. Тотал меньше 19,5 геймов стоит 1,81,тотал больше 19,5 — 2,06.