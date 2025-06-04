Матч Андреева — Буассон 4 июня 2025 года: когда начало и где смотреть

Мирра Андреева продолжает побеждать на «Ролан Гаррос». В 4-м круге ее соперницей была Дарья Касаткина, представляющая Австралию. В первом сете Мирре хватило 40 минут и одного брейка, чтобы выиграть 6:3. Во втором борьба затянулась почти на час. Сначала Касаткина вышла вперед, затем Андреева сделала обратный брейк и дожала более опытную соперницу со счетом 7:5. Мирра стала первой теннисисткой, кто вышел два раза подряд в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 18 лет после Хингис. Мартине это удалось сделать в 1997-м и 1998-м.