Рахимова опубликовала пост после яркой победы на Уимблдоне

Напомним, Рахимова сенсационно обыграла Паолини в матче второго круга Уимблдона в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 6:4. Для 80-й ракетки мира Рахимовой эта победа стала самой крупной в карьере, она впервые обыграла теннисистку из топ-5 мирового рейтинга. В 2024 году Паолини дошла до финала Уимблдона, где уступила Барборе Крейчиковой из Чехии.
«Что за битва была вчера на корте! Так рада одержать победу в матче с сильным соперником. Благодарна всем за поддержку, для меня это очень важно. Идем в следующий круг», — написала Рахимова на своей странице в соцсетях.
В следующем круге 23-летняя теннисистка встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая одержала победу над Евой Лис из Германии.
Ранее лучшим результатом Рахимовой на турнирах «Большого шлема» был выход в третий круг. В 2023 году россиянка дошла до этой стадии, где уступила Арине Соболенко из Беларуси.
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон стартовал 30 июня в Лондоне и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований вырос на 8,2% в сравнении с предыдущим годом: с £50 до £53,5 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по £3 млн.