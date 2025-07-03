Мирра Андреева вышла в третий круг Уимблдона

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Андреева выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из шести. Бронцетти сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один из трех брейк-пойнтов.
Андреева одержала 34-ю победу в этом году и повторила личный рекорд по количеству побед за сезон, установленный в прошлом году. Благодаря этой победе 18-летняя россиянка поднялась на пятое место в одиночном live-рейтинге WTA.
В третьем круге Андреева сыграет с победительницей матча между американкой Хейли Баптист и канадкой Викторией Мбоко.
Уимблдонский турнир с призовым фондом 73 млн долларов завершится 13 июля. Действующей победительницей турнира в женском разряде является Барбора Крейчикова из Чехии, которая в прошлогоднем финале обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:2, 2:6, 6:4).