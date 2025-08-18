Ричмонд
Синнер против Алькараса, РПЛ в Саранске: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 18 августа, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Футбол. 5-й тур РПЛ. «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала

20:00 Где смотреть: «Матч ТВ».

В заключительном матче 5-го тура РПЛ «Пари НН» примет махачкалинское «Динамо». Матч пройдет в Саранске, пока в Нижнем продолжается ремонт. У команды Алексея Шпилевского есть шанс набрать первые очки в чемпионате России. В четырех стартовых турах нижегородцы поочередно уступили «Краснодару» — 0:3, «Крыльям Советов» — 0:2, «Локомотиву» — 2:3, а также «Ростову» — 0:1.

Махачкалинское «Динамо» дебютировало в РПЛ в прошлом сезоне. По итогам 30 туров команда заняла 11-е место в турнирной таблице. В текущем сезоне «Динамо» идет на 10-м месте с 5 очками. На этой неделе подопечные Хасанби Биджиева обыграли московский «Спартак» в Кубке России (1−1, пен. 4:3).

Смогут ли футболисты «Пари НН» набрать первые очки в сезоне-2025/26 или же махачкалинское «Динамо» не даст им это сделать? Узнаем уже сегодня.

Теннис. Мужчины. Цинциннати. Финал. Янник Синнер (Италия, 1) — Карлос Алькарас (Испания, 2)

22:00 Где смотреть: паблик VK.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и второй номер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас сыграют в финале в четвертый раз в сезоне. На этот раз теннисисты будут выяснять отношения в решающем матче «Мастерса» в Цинциннати.

В 2025 году Алькарас обыграл Синнера в финале «Мастерса» в Риме и был сильнее на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Синнер взял реванш у Алькараса на Уимблдоне, завоевав свой четвертый титул на турнирах «Большого шлема».

Янник Синнер является действующим победителем турнира серии «Мастерс» в Цинциннати. Алькарас попробует отобрать трофей у итальянца и сделать счет личных встреч 9−5 в свою пользу.

Теннис. Женщины. Цинциннати. Финал. Ига Швентек (Польша, 3) — Джасмин Паолини (Италия, 9)

01:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Третья ракетка мира Ига Швентек из Польши поборется за титул на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати с представительницей Италии Джасмин Паолини. Ранее теннисистки встречались в финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос»-2024, где Швентек не оставила шансов Паолини. Итальянка еще ни разу в карьере не обыгрывала Швентек.

Представительница Польши после неудачной первой половины сезона смогла реабилитироваться и завоевать шестой титул на турнирах Большого шлема, победив на Уимблдоне. Паолини в этом сезоне завоевала титул на турнире категории WTA 1000 в Риме, обыграв Коко Гауфф. Кто из спортсменок увезет трофей из Цинциннати? Ответ узнаем уже скоро.

