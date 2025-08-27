Ричмонд
Диана Шнайдер вылетела с US Open, проиграв 52-й ракетке мира

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла немке Лауре Зигемунд (6:7, 6:2, 3:6) в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча против 52-й ракетки мира продолжалась 2 часа 32 минуты. Шнайдер выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету Зигемунд четыре эйса, семь двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брейк-пойнтов.

В третьем сете Шнайдер сделала брейк и вела со счетом 3:2, после чего проиграла четыре гейма подряд. 21-летняя россиянка проиграла Зигемунд все семь очных матчей: три в одиночном разряде и четыре — в парном. Шнайдер вылетела с US Open спустя три дня после победы на турнире категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее.

Во втором круге 37-летняя Зигемунд встретится с еще одной россиянкой Анастасией Захаровой, которая в первом круге обыграла первую ракетку Армении Элину Аванесян (6:3, 6:4).

US Open завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

