10 из 13 российских теннисисток вышли во второй круг US Open

Во втором круге между собой сыграют россиянки Мирра Андреева и Анастасия Потапова. Полине Кудерметовой предстоит серьезное испытание в матче против первой ракетки мира Арины Соболенко. Анна Калинская и Камилла Рахимова встретятся с экс-россиянками Юлией Путинцевой и Дарьей Касаткиной соответственно. Анастасия Захарова сыграет с Лаурой Зигемунд, которая ранее выбила из турнира Диану Шнайдер.