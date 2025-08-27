10 из 13 российских теннисисток вышли во второй круг US Open

Выступление в Нью-Йорке продолжат Мирра Андреева (пятый номер рейтинга WTA), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (20), Анна Калинская (29), Анастасия Павлюченкова (45), Анастасия Потапова (53), Камилла Рахимова (65), Полина Кудерметова (67), Анна Блинкова (80) и Анастасия Захарова (90).
Первый раунд US Open не смогли преодолеть Диана Шнайдер (17), Вероника Кудерметова (25) и Оксана Селехметьева (163).
Во втором круге между собой сыграют россиянки Мирра Андреева и Анастасия Потапова. Полине Кудерметовой предстоит серьезное испытание в матче против первой ракетки мира Арины Соболенко. Анна Калинская и Камилла Рахимова встретятся с экс-россиянками Юлией Путинцевой и Дарьей Касаткиной соответственно. Анастасия Захарова сыграет с Лаурой Зигемунд, которая ранее выбила из турнира Диану Шнайдер.
Расписание второго круга US Open, женский одиночный разряд:
27 августа, среда
- Анастасия Павлюченкова (Россия, 45) — Виктория Азаренко (Беларусь, 132)
- Анна Блинкова (Россия, 80) — Джессика Пегула (США, 4)
- Людмила Самсонова (Россия, 20) — Присцилла Хон (Австралия, 126)
- Мирра Андреева (Россия, 5) — Анастасия Потапова (Россия, 53)
- Полина Кудерметова (Россия, 67) — Арина Соболенко (Беларусь, 1)
28 августа, четверг
- Екатерина Александрова (Россия, 12) — Ван Синьюй (Китай, 34)
- Анна Калинская (Россия, 29) — Юлия Путинцева (Казахстан, 55)
- Камилла Рахимова (Россия, 65) — Дарья Касаткина (Австралия, 18)
- Анастасия Захарова (Россия, 90) — Лаура Зигемунд (Германия, 52)
Российские теннисистки дважды побеждали на US Open: в 2004 году победу одержала Светлана Кузнецова, а через два года этот успех повторила Мария Шарапова.
US Open завершится 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).