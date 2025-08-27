Соболенко повторила достижение Азаренко и Радваньской на US Open

Соболенко стала третьей теннисисткой, которой удалось выйти во второй круг US Open восемь раз подряд. Ранее это удавалось только ее соотечественнице Виктории Азаренко (2006−2015) и Агнешке Радваньской из Польши (2006−2017). Серия Соболенко началась в 2018 году, при этом с 2021 года белорусская теннисистка доходит в Нью-Йорке как минимум до полуфинала.