Соболенко повторила достижение Азаренко и Радваньской на US Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла швейцарку Ребеку Масарову (7:5, 6:1) в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча против 108-й ракетки мира продолжалась 1 час 21 минуту. Соболенко дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Масаровой три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Соболенко стала третьей теннисисткой, которой удалось выйти во второй круг US Open восемь раз подряд. Ранее это удавалось только ее соотечественнице Виктории Азаренко (2006−2015) и Агнешке Радваньской из Польши (2006−2017). Серия Соболенко началась в 2018 году, при этом с 2021 года белорусская теннисистка доходит в Нью-Йорке как минимум до полуфинала.

Во втором круге Соболенко сыграет с россиянкой Полиной Кудерметовой, которая прошла первый раунд после отказа испанки Нурии Паррисас Диас.

US Open завершится 7 сентября. Соболенко является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

