«Ему нужно отдохнуть». Рублев поддержал Медведева после US Open

В стартовом матче на турнире в Нью-Йорке 29-летний россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) и впервые с 2017 года не смог преодолеть на US Open барьер первого раунда.
В концовке третьего сета Медведев спровоцировал публику освистать судью, из-за чего матч был приостановлен. После шестиминутной паузы россиянин отыграл матчбол и выиграл партию, после чего повесил «баранку» Бонзи в четвертом сете. Тем не менее, француз выиграл решающую партию и второй раз за два месяца выбил Медведева с турнира Большого шлема.
«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут. Но это его жизнь и ему решать, что делать. Думаю, ему нужно немного отдохнуть, потому что это было тяжелое поражение, но я напишу ему. Год, который он провел на турнирах Большого шлема, был непростым», — сказал Рублев.
Ранее Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв хорвата Дино Примжича (6:4, 6:4, 6:4). Следующим соперником 27-летнего россиянина станет американец Тристан Бойер.
US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).