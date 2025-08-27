Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ему нужно отдохнуть». Рублев поддержал Медведева после US Open

Российский теннисист Андрей Рублев поддержал соотечественника Даниила Медведева после скандального поражения в первом круге Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает Reuters.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В стартовом матче на турнире в Нью-Йорке 29-летний россиянин уступил французу Бенжамену Бонзи (3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6) и впервые с 2017 года не смог преодолеть на US Open барьер первого раунда.

В концовке третьего сета Медведев спровоцировал публику освистать судью, из-за чего матч был приостановлен. После шестиминутной паузы россиянин отыграл матчбол и выиграл партию, после чего повесил «баранку» Бонзи в четвертом сете. Тем не менее, француз выиграл решающую партию и второй раз за два месяца выбил Медведева с турнира Большого шлема.

«Если он захочет измениться и ему понадобится помощь, у него есть я, множество других друзей и родственников, которые ему помогут. Но это его жизнь и ему решать, что делать. Думаю, ему нужно немного отдохнуть, потому что это было тяжелое поражение, но я напишу ему. Год, который он провел на турнирах Большого шлема, был непростым», — сказал Рублев.

Ранее Рублев вышел во второй круг US Open, обыграв хорвата Дино Примжича (6:4, 6:4, 6:4). Следующим соперником 27-летнего россиянина станет американец Тристан Бойер.

US Open завершится 7 сентября. Действующим чемпионом турнира является итальянец Янник Синнер, который в прошлогоднем финале обыграл американца Тейлора Фрица (6:3, 6:4, 7:5).

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше